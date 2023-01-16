Fransız devi 'kanatlanacak'! Marsilya'ya bir Türk yıldız daha!

Marsilya'da milli futbolcu Cengiz Ünder'le sık sık problemler yaşayan ve yıldız orta sahaya göz açtırmayan Igor Tudor'un Galatasaray'ın kalbine talip olması Sarı Kırmızılı cephede tepki oluşturdu. Okan Buruk'un gelişiyle lige tutuk başlamasına rağmen sonradan açılan ve takımın 1 numaralı prensi olan genç yeteneği Nice, B.Dortmund gibi devler de takip ederken, yönetimin transfer tekliflerini sezon sonunda değerlendireceği bildirildi.

Son haftalarda formuyla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu'nda sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz sezon Avrupa'ya gitmeye sıcak bakan milli futbolcuda istenen teklif gelmeyince transfer rafa kalkmıştı. Ara transfer dönemine girilmesiyle birlikte Kerem Aktürkoğlu'nun talipleri Sarı-kırmızılı kulübün kapısını çalmaya başladı. Sarı-kırmızılı kulüpte güzel bir grafik yakalayan milli futbolcu geçtiğimiz yaz döneminde Avrupa'dan gelen teklifleri değerlendirme kararı almıştı. Kerem Aktürkoğluna gelen transfer teklifleri Galatasaray'ın beklentisinin altında kalınca oyuncunun Avrupa'ya transfer hayali rafa kalkmıştı.

Vatan'a göre; transfer sezonunun başlamasıyla birlikte Avrupa'dan birçok kulüp Sarı-kırmızılıların kapısını çalmaya başladı. Kerem Aktürkoğlu'nu isteyen bazı kulüpler arasında Almanya Bundesliga'dan Borussia Dortmund, Fransa Ligue 1'den ise Nice ve Marsilya yer alıyor.

Şampiyonluk mücadelesi veren Sarı-kırmızılılar transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Fransız medyasındaki haberlere göre Sarı-Kırmızılılar, Kerem Aktüroğlu'nu hatırı sayılır bir bedele satıp Lille forması giyen 26 yaşındaki sol kanat oyuncusu Jonathan Bamba'yı transfer etmeyi planlıyor.