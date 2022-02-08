Fransa'nın ticaret açığı belli oldu

Fransa, ülke tarihinin en yüksek ticaret açığını verdi. Fransa Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Fransa'nın 2021'de 84,7 milyar euro ticaret açığı verdiği ifade etti.

Açıklamada, bu rekor artışın yüzde 18,8 artan ithalatın yüzde 17 artan ihracattan daha fazla olmasından kaynaklandığı belirtildi. Gümrük yetkilileri, enerjiye bağlı fiyat artışlarının ticaret dengesinin bozulmasında büyük rol oynadığını ekledi.

Covid-19'dan etkilenen sektörler salgından önceki döneme dönemedi

Dış Ticaret Bakanı Franck Riester düzenlediği basın toplantısında, 84,7 milyar euro olan toplam açığının 17,9 milyar eurosunun enerji fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığını açıkladı. Covid-19 pandemisinden etkilenen Fransız endüstrisinin birçok kilit sektörünün henüz kriz öncesi seviyelerine dönmediğini bildiren Riester, "Örneğin havacılık sektörü 2019'a oranla ihracatta yüzde 57 seviyesine ulaşabildi" dedi.

Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ise Fransız basınına verdiği demeçte, Fransa'nın son 30 yılda endüstriyel zayıflama yaşadığını belirterek, "Bu konuyu 5 yıl önce Cumhurbaşkanı ile daha elverişli bir vergi ortamı oluşturarak, üretim vergilerini düşürerek, çalışanları yeni endüstriyel meslekler için eğiterek ve kalifiye ederek ele almaya başladık" dedi.

Öte yandan Fransa, 2011'de 75 milyar euro ticaret açığı vermişti.