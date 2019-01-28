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Fransa'nın bağışladığı savaş uçağı düştü

Fransa'nın Hindistan'a bağışladığı Sepecat Jaguar tipi savaş uçağı düştü.

28 Ocak 2019 Pazartesi 13:12
Fransa'nın bağışladığı savaş uçağı düştü

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Hindistan Hava Kuvvetleri'ne bağışladığı Sepecat Jaguar tipi savaş uçağı belirlenemeyen bir nedenden dolayı Uttar Pradeş eyaletinde düştü.

Pilotun düşen uçaktan atlayarak sağ kurtulmayı başardığı iddia ediliyor.

Fransa Hindistan'a jaguar bağışladı

Fransa, 31 eski Fransız Hava Kuvvetleri'ne air Jaguar tipi savaş uçağını Hindistan'a bağışlamıştı.

Fransız Hava Kuvvetleri envanterinden çıkarttığı ve depoda çürümeye terk ettiği ve çürümekte olan Jaguar tipi uçakları Hindistan'a bağışmıştı.

Fransa ile Hindistan arasında 8.8 milyar dolarlık 36 Dassault Rafale savaş uçağı için imzalanan sözleşme sonrasında Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Jaguarlar için Hindistanlı üst düzey bir yöneticiye teklif ettiği ve kabul edildiği bildirildi.

Uçak ayrıca, 1 Temmuz 2005'e kadar Fransız Hava Kuvvetleri'nin ana saldırı uçağı olarak görev yaptı ve Jaguar Nisan 2007'nin sonuna kadar Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne hizmet etti.

Sepecat Jaguar savaş uçağı

SEPECAT Jaguar, ilk olarak İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri ve Fransız Hava Kuvvetleri tarafından yakın hava desteği ve nükleer saldırı rolünde kullanılan ve hala Hindistan Hava Kuvvetleri'nde hizmet veren bir İngiliz-Fransız jet saldırı uçağıdır.

Başlangıçta 1960'larda hafif bir kara saldırı kabiliyetine sahip bir jet eğitmeni olarak tasarlanan uçağın ihtiyacı kısa sürede süpersonik performans, keşif ve taktik nükleer saldırı rollerini içerecek şekilde değişti.

Uçaklar, Breguet ile ilk büyük ortak Anglo-Fransız askeri uçak programlarından biri olan British Aircraft Corporation'ın ortak girişimi olan SEPECAT (Société Européenne de l'avion Ecole de Combat ve d'Appui Tactique) tarafından üretildi.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 13:12
  1. SEPECAT Jaguar
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