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Dünya Fransa'dan tepki çeken Doğu Akdeniz hamlesi! Yola çıktı
Dünya

Fransa'dan tepki çeken Doğu Akdeniz hamlesi! Yola çıktı

Fransa'nın donanmadaki ‘en güçlü silahı’ olarak bilinen Charles de Gaulle’ün Doğu Akdeniz’e doğru yola çıktığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-03 22:14:00 -
Fransa'dan tepki çeken Doğu Akdeniz hamlesi! Yola çıktı

Fransa, Doğu Akdeniz’de gerilimi tırmandıracak hamlelerde bulunmaya devam ediyor.

Yola çıktı

İçinde çok sayıda silah ve mühimmatın olduğu iddia edilen Fransız ordusunun, donanmadaki ‘en güçlü silahı’ olarak bilinen Charles de Gaulle’ün Doğu Akdeniz’e doğru yola çıktığı bildirildi.

Yunan basınına konuşan Fransız kaynaklar, ismini eski Fransa Cumhurbaşkanı Charles de Gaulle’den alan 45 bin 500 tonluk, 216 metrelik savaş gemisinin Doğu Akdeniz’e doğru yola çıktığını söyledi.

Fransa Savunma Bakanlığından hakkında bilgi alınan Charles de Gaulle gemisinin, ikmal yapmadan sınırsız yol alabildiği belirtildi. Daha önce 9 ay süresince deniz görevlerinde bulunduğu belirtilen geminin personel kapasitesi hakkında net bir bilgi verilmese de gemiye 40 savaş uçağı ve birçok helikopterin alınabildiği ifade ediliyor.

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