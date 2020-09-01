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Dünya Fransa'dan küstah hamle! Türkiye'ye karşı en büyük silahlarını gönderiyorlar
Dünya

Fransa'dan küstah hamle! Türkiye'ye karşı en büyük silahlarını gönderiyorlar

Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a yardım için bölgede bulunan Fransa, Türkiye karşıtı yeni bir hamleye imza atarak Akdeniz'e Charles de Gaulle isimli uçak savaş gemisini yollama kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-01 13:46:00 -
Fransa'dan küstah hamle! Türkiye'ye karşı en büyük silahlarını gönderiyorlar

Türkiye’nin Akdeniz’deki meşru faaliyetlerine karşı çıkan Yunanistan’a yardım eden Fransa bölgede kriz çıkaracak yeni bir hamleye hazırlanıyor.

Yunanistan basınına konuşan Fransız bir kaynak, Charles de Gaulle’ün bölgeye yakın zamanda geleceğini duyurdu.

Fransa’nın en büyüğü olan ve savaş jetlerini taşıyan gemiye Fransız denizaltılarının da eşlik edeceği öğrenildi. Radar ve füzeler de gemide yer alıyor.

Gemide Yunanistan’ın Fransa’dan almak istediği 18 Rafael savaş uçağının taşınabileceği iddiaları gündeme gelirken iki ülke arasında henüz bir anlaşmanın yapılmadığı kaydedildi.

Gemide elektronik takip, hedefleme ve müdahale sistemleri bulunuyor.

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