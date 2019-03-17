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Fransa'daki yağmaya polisler de katıldı

Sarı Yelekliler dün yine Paris sokaklarını doldurdu. Kargaşadan faydalanan bir Fransız polisinin kuyumcuyu yağmaladığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

17 Mart 2019 Pazar 11:12
Fransa'daki yağmaya polisler de katıldı

Sarı Yelekliler eylemi Fransa'da 18 haftadır durdurulamadı. Polisin sert müdahalesi ve hükümetin geri adımlarına rağmen on binlerce insan sokakları doldurarak kaosa neden oluyor.

Kuyumcu soyuldu

Dün yapılan gösterilere yağmalama skandalı damga vurdu. Şanzelize sokaklarında giyim mağazaları, kuyumcu dükkanları boşaltıldı. Fransız medyasının yayınladığı görüntülerde bir kuyumcunun dükkanının tamamen boşaltıldığı görülüyor.

Polis çantasına doldurdu

Olayın devamındaki görüntülerde ise yağmalama olaylarına Fransız polisinin karıştığı görülüyor. Bir polis kuyumcudan aldığı altınları çantasına doldururken görülüyor.

Soksklarda dükkanların zarar görmesine engel olamayan, eylemcileri zapt edemeyen polisin bu hareketi tepkilere neden oldu.

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 11:12
  1. Sarı Yelekliler eylemi
  2. Fransa
  3. kuyumcu
  4. soygun

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