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Dünya Fransa'da skandal! Tarih kitabında...
Dünya

Fransa'da skandal! Tarih kitabında...

Fransa'da lise son sınıfta tarih dersleri için hazırlanan bir yardımcı ders kitabında tepki çeken bir bölüm yer aldı.

Yeniakit Publisher
2020-09-05 22:28:00 -
Fransa'da skandal! Tarih kitabında...

Türkiye karşıtı hamleler yapan Fransa'da skandal bir olay yaşandı.

Ülkede lise son sınıfta tarih dersleri için hazırlanan bir yardımcı ders kitabında, terör propagandası yapıldı.

Fransa Eğitim Bakanlığının müfredatında olmayan fakat 2020-2021 eğitim yılı için yardımcı kitap olarak hazırlanan ders kitabında terör örgütü YPG/PKK'nın anlatıldığı iki sayfa bulunması tepkilere neden oldu.

Alınan bilgiye göre; ders kitabının Belin Yayınevi tarafından basıldığı belirtildi.

Skandal bölümün yer aldığı kitap, Fransa'da bulunan bütün okullarda öğrencilere okutulmayacak olsa da tarih dersini veren öğretmenlerin inisiyatif kullanarak bu kitabı okutma imkanının bulunduğu bildirildi.

Skandalın bulunduğu kitapta "Devleti olmayan ulus: Kürtler" başlıklı bir bölüm olduğu ifade edildi.

Kürtlerin dünyada devleti olmayan en büyük ulus olduğu yönünde ifadelerin geçtiği kitapta, terör örgütü PKK'nın geçmişi ile ilgili kronolojik bilgiler kullanıldı. Öte yandan kitapta Peşmerge hakkında bilgiler de yer aldı.

YPG paçavralarının ders kitabında işi ne?

Ayrıca tepki çeken kitapta, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG'yi simgeleyen paçavralar ve silahlı sözde üniformalı teröristlerin fotoğrafının da yer aldığı açıklandı.

Barış Pınarı Harekatı hedef alınmıştı!

Bunların dışında söz konusu ders kitabında Le Monde gazetesinin "Suriye Kürdistanı'nın sonu" başlıklı ve 21 Ekim 2019 tarihli haberine de yer verildi.

Haberde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin sınırlarının güvenliğini sağlamak, güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek için geçen sene ekim ayında başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nın Kürtleri hedef aldığı şeklinde skandal bir iddiada bulunulmuştu.

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Yorumlar

Mikail okuroğlu

Fransadan yer verirdiniz sevdiğinizi gösterirseniz o biçim olur...
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ali ihsan

afrika nın yarısını doğu akdeniz i orta amerika yı asırlarca sömürgeleştiren kendine medeni, kendine uygar, kendine demokrat çirkin fransız, sen pari metrosunu kaç bin esirin kanı ve gözyaşı ile yaptın onu söyle 
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