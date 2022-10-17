Fransa'da hayat pahalılığı krizine karşı düzenlenen yürüyüşe on binlerce kişi katıldı

Sol partilerin ittifakı Nupes tarafından “hayat pahalılığına ve iklim eylemsizliğine karşı” düzenlenen yürüyüşe, polise göre 30 bin, düzenleyicilere göre de 140 bin kişi katıldı.

Fransa’nın çeşitli bölgelerinden otobüslerle gelenlerin de katıldığı yürüyüşte, Nupes İttifakının başlıca partisi Boyun Eğmeyen Fransa’nın(BEF) lideri Jean-Luc Mélenchon ile bu yıl Nobel Edebiyat Ödülünü kazanan yazar Annie Ernaux da yer aldı.

Yürüyüşe bazı sendikalar ve dernekler de destek verdi.

BEF Milletvekili Clémence Guetté, yürüyüş hakkında, “Uyanan bir şeyler var, bu iyi bir işaret” dedi.

Yürüyüş güzergâhında bulunan Ulus meydanında da “ Sosyal sıcak dalgası, toplum adalete susadı” yazılı bir pankart asıldı.

BEF Parlamento Grubu Başkanı Mathilde Panot, yürüyüş öncesi yaptığı açıklamada, “Bu hükümetin sosyal ve ekolojik kötü muamele politikası karşısında gerçekten büyük bir halk gücüne ihtiyacımız var” dedi.

Devlet Bakanı Gabriel Attal, “ülkenin felce uğramasını isteyenlerin yürüyüşü” olarak değerlendirdiği protesto eylemini kınadı.

Yürüyüş, TotalEnergies rafinerilerinde grevlerin devam ettiği ve ülkede akaryakıt sıkıntısına yol açtığı sırada yapıldı.