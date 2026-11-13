Fransa-Türkiye maçına İngiliz hakem atandı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 15 Kasım Pazar günü Fransa'ya konuk olacağı altıncı hafta maçını İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.
Fransa-Türkiye maçını İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. UEFA'nın açıklamasına göre Bordeaux şehrindeki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Kavanagh'ın yardımcılıklarını Dan Cook ve Ian Hussin üstlenecek.
Robert Jones'ın dördüncü hakemliğini yapacağı mücadelede Darren England VAR, Michael Salisbury ise AVAR olarak görev alacak.