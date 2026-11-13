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Spor Fransa-Türkiye maçına İngiliz hakem atandı
Spor

Fransa-Türkiye maçına İngiliz hakem atandı

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Fransa-Türkiye maçına İngiliz hakem atandı

A Milli Futbol Takımımızın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 15 Kasım Pazar günü Fransa'ya konuk olacağı altıncı hafta maçını İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.

Fransa-Türkiye maçını İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek. UEFA'nın açıklamasına göre Bordeaux şehrindeki Matmut Atlantique Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Kavanagh'ın yardımcılıklarını Dan Cook ve Ian Hussin üstlenecek.

Robert Jones'ın dördüncü hakemliğini yapacağı mücadelede Darren England VAR, Michael Salisbury ise AVAR olarak görev alacak.

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