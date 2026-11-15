Fransa - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Tarihinde ilk kez boy gösterdiği UEFA Uluslar A Ligi'nde grup aşamasını tamamlayan Ay-Yıldızlılar, zorlu Fransa deplasmanında hem prestij hem de ligde kalma umudu için ter dökecek. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki millilerimiz, Eylül ayında Kocaeli'de 1-0 kaybettiği rakibinden rövanşı almak için yeşil zemine beyaz formayla çıkacak.

Fransa - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup 6. hafta kapsamında oynanacak Fransa - Türkiye karşılaşması, 15 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleşecek. Fransa'nın Bordeaux kentinde bulunan Matmut Atlantique Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı mücadele, Türkiye saati ile (TSİ) 22.45'te başlayacak.

Milli maç hangi kanalda?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği kritik milli maç, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak izleyiciyle buluşacak.

TÜRKİYE'NİN MUHTEMEL 11'İ

A Milli Futbol Takımı'nın Fransa maçı muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

Berke Özer, Zeki Çelik, Merih Demiral, Emirhan Topçu, Abdülkerim Bardakcı, Salih Özcan, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Arda Güler, Deniz Gül.

KRİTİK MÜCADELEYİ İNGİLİZ HAKEM CHRİS KAVANAGH YÖNETECEK

UEFA Merkez Hakem Kurulu, gruptaki sıralamayı doğrudan etkileyecek olan bu zorlu karşılaşmaya İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh'ı atadı. Kavanagh'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Dan Cook ve Ian Hussin üstlenirken, müsabakanın dördüncü hakemi olarak Robert Jones görev yapacak. Karşılaşmada VAR koltuğunda oturacak isimler de İngiliz hakem heyetinden oluşacak.

A MİLLİ TAKIM UEFA ULUSLAR A LİGİ'NDE NASIL KALIR?

Grupta oynadığı ilk 5 karşılaşmadan puan çıkaramayan ve -10 averajla 1. Grup'un son basamağında yer alan Türkiye'nin A Ligi'nde kalma şansı matematiksel olarak sürüyor. Uluslar Ligi statüsüne göre A Ligi'ndeki dört grubun sonuncuları arasında yapılacak genel sıralamada en kötü iki takım doğrudan B Ligi'ne düşecek, diğer iki ekip ise A Ligi'nde tutunmak için play-off oynayacak.

Diğer gruplarda 2. Grup sonuncusu Sırbistan (-7 averaj) ile 3. Grup sonuncusu Çekya'nın (-10 averaj) da puansız olması, Bordeaux'dan alınacak olası bir puan veya galibiyeti A Milli Takım için hayati kılıyor.