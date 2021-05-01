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İSLAM Fotoğraflara karşı namaz kılınır mı? Nihat Hatipoğlu cevap verdi
İSLAM

Fotoğraflara karşı namaz kılınır mı? Nihat Hatipoğlu cevap verdi

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu "Duvarda aile fotoğrafı olan odada namaz kılmak caiz midir?" şeklindeki soruya cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 13:40:00 -
Fotoğraflara karşı namaz kılınır mı? Nihat Hatipoğlu cevap verdi

Türkiye; başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennem ateşinden kurtuluş olan Ramazan'ı ölümcül koronavirüs salgınının gölgesinde geçiyor. 

Alınan tedbirlerle toplu iftar ve sahur programları iptal edilirken bu yılda camilerde cemaatle teravih namazları kılınmıyor.

Vatandaşlar ise Ramazan coskunu bir nebzede yaşamak için birbirinden kıymetli ilahiyatçılar televizyonlardan takip ediyor.

"Fotoğraflara karşı namaz kılınır mı?"

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur programlarıyla ATV ekranında izleyiciyle buluşuyor.

Önceki akşam yayına bağlanan bir izleyici, "Duvarda aile fotoğrafı olan odada namaz kılmak caiz midir?" diye sordu.

Hatipoğlu, "Fotoğraf dinen yasak değil ama imkan varsa kıble tarafındaki fotoğrafın üstünü kapatmak ya da biraz ötede kılmak gerekir" şeklinde cevap verdi.

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Yorumlar

Mustafa Kemal Atatürk'ün Neferi

Hem böyle yaparsanız Plüton'a ABD'den önce biz gideriz:-)
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Deizm bosuna yol almiyor...

sayenizde...
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