  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Formula 1'de Grosjean ve Magnussen sezon sonu Haas'tan ayrılacak
Spor

Formula 1'de Grosjean ve Magnussen sezon sonu Haas'tan ayrılacak

Yeniakit Publisher
2020-10-22 16:07:15 -
Formula 1'de Grosjean ve Magnussen sezon sonu Haas'tan ayrılacak

ANKARA (AA) - Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda mücadele eden pilotlardan Romain Grosjean ve Kevin Magnussen'in, sezon sonunda takımları Haas'tan ayrılacakları duyuruldu.

Formula 1'den yapılan açıklamada, 34 yaşındaki Fransız pilot Grosjean ve 28 yaşındaki Danimarkalı sürücü Magnussen'in, bu sezonun ardından Haas takımında devam etmeyecekleri belirtildi.

Toplam 10 takımın mücadele ettiği şampiyonada takımlar klasmanında 9. sırada yer alan Haas'ın bu sezon iyi performans sergileyemeyen pilotlarından Grosjean'in 2, Magnussen'in ise 1 puanı bulunuyor.

Grosjean, Formula 1'e 2016 yılında dahil olan Haas takımında 4 sezondur aralıksız mücadele ederken, Magnussen ise 2017'de Renault'dan geçmişti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Koca 7 ili uyarmıştı! İlk yasak haberi geldi
Korona Virüs

Bakan Koca 7 ili uyarmıştı! İlk yasak haberi geldi

Denizli’de İl Pandemi Kurulu, maske takmayı engellediği gerekçesiyle meydanlarda, parklarda ve halkın yoğun olarak bulunduğu diğer alanlarda..
Dağlık Karabağ’da sıcak gelişme! Rusya resmen bölgeye girdi
Dünya

Dağlık Karabağ’da sıcak gelişme! Rusya resmen bölgeye girdi

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki gerilim devam ederken Dağlık Karabağ’dan yeni bilgiler geldi. Rus yapımı 13 tane MİG-29 savaş jetinin bö..
Tarihi seçime ramak kala ortalık fena karışacak! 14 yaşında bir kızla gayrimeşru ilişki skandalı
Dünya

Tarihi seçime ramak kala ortalık fena karışacak! 14 yaşında bir kızla gayrimeşru ilişki skandalı

ABD’de başkanlık seçimleri öncesi ortalığı karıştıracak iddia ortaya atıldı. Joe Biden'ın oğlu için 14 yaşında bir kızla gayrimeşru ilişki i..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay