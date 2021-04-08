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Spor Flaş sözler! ‘Yerinde olsam istifasını isterim’
Spor

Flaş sözler! ‘Yerinde olsam istifasını isterim’

Milli Hakem Kurulu ile ilgili yorum yapan Futbol yorumcusu Serdar Sarıdağ, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin Serdar Tatlı'nın istifasını istemesi gerektiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 10:48:00 -
Flaş sözler! ‘Yerinde olsam istifasını isterim’

Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Vadofone Park'ta Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Siyah-beyazlılar 32. haftada oynanan Kasımpaşa maçını 1-0 kaybetmiş ve 31. haftada oynanan Fenerbahçe derbisinden de 1-1 beraberlikle ayrılmıştı.

Beşiktaş, derbinin hakemi Halil Umut Meler'in bir sonraki hafta oynanan Kasımpaşa maçına atanması nedeniyle MHK'yi eleştirmişti.

A Spor'da konuşan yorumcu Serdar Sarıdağ, Beşiktaş'ın iki hafta üst üste aynı hakemin atanmasına gösterdiği tepkiyi haklı bulduğunu ifade etti.

MHK Başkanı Serdar Tatlı'yı eleştiren Serdar Sarıdağ, "Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin yerinde olsam Serdar Tatlı'nın istifasını isterim." dedi.

Kaynak: Fanatik

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