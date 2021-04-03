Flaş iddia: Marius Sumudica'ya milli takım yolu göründü

Süper ligde başarısıyla adından söz ettiren Marius Sumudica için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Romanya Milli Takımı'nda alınan mağluniyetlerin ardından teknik direktör Mirel Radoi ile yolların ayrılması an meselesi olduğu ve en güçlü teknik adayın ise Sumudica olduğu öne sürüldü. Öte yandan Romanya yapılan bir ankette Sumudica'nın en yüksek oyu almasıda dikkat çekti.

Ekibinde bir de Türk hoca bulunuyor

Marius Sumudica'nın Romanya Milli Takımı'nın başına geçmesi durumunda yardımcılarından Şener Gençtürk'ün de ekipte olacağı öğrenildi.