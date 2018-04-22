Flaş iddia! Abdullah Gül 100 bin imzayla aday olacak

Adaylık konusuna önce “soğuk” bakan Gül’ün, dün itibarıyla kararını değiştirdiği ve 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olmak için “önemli temaslar” gerçekleştirdiği belirtildi. Kulislerde, Gül’ün CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi’nin desteğini almak istediği, ancak CHP içinde yaşanan “kaos” ve Akşener’in adaylıkta ısrar etmesinden dolayı “rahatsızlığını” dile getirdiği ileri sürüldü. Gül’e yakın eski siyasetçilerin ortak bir tavır geliştirilmesi için son ana kadar temaslarını sürdüreceği belirtiliyor. Bu temasları yürüten isimlerin, Gül’ün “ortak aday” olarak çıkmasını sağlamayı hedefledikleri, bu yolla “karşı blok” oluşturarak, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ikinci tura bırakma planı yaptıkları da iddialar arasında.