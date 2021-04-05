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İSLAM Fitre ne kadar 2021? Fitre ne kadar oldu?
İSLAM

Fitre ne kadar 2021? Fitre ne kadar oldu?

Fitre bedeli 2021 | Ramazan ayına kısa bir süre kala pek çok kişi fitrenin belirlenip belirlenmediğini araştırıyor. 2021 fitre ne kadar Diyanet | 2021 fitre ne kadar belirlendi?

Yeniakit Publisher
2021-04-05 00:16:00 -
Fitre ne kadar 2021? Fitre ne kadar oldu?

Mübarek ramazan ayı 13 Nisan Salı günü başlayacak. Pek çok kişi 2021 yılı fitre bedelini araştırmaya başladı. 2021 fitre ne kadar oldu? 

Fıtır sadakası nedir ve ne zaman verilir?

Halk arasında fitre diye bilinen fıtır sadakası (sadaka-i fıtır); insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir şükrü olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanın, belirli kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 103-105). Vacip oluşu, sünnetle sabittir (Buhârî, Zekât, 70-78; Müslim, Zekât, 12-16; Ebû Dâvûd, Zekât, 18; İbn Mâce, Zekât, 21).

Kişi, kendisinin ve küçük çocuklarının fitrelerini vermekle yükümlüdür. Hz. Peygamber, köle-hür, büyük-küçük, kadın-erkek her müslümana fitrenin gerektiğini ifade etmiştir (Ebû Dâvûd, Zekât, 20).

Fıtır sadakasının vacip olma zamanı Ramazan bayramının birinci günü olmakla birlikte, bayramdan önce de verilebilir. Hatta bu daha faziletlidir. Bununla birlikte, bayram günü veya daha sonra da verilebilir. Ancak, bayram namazından önce verilmesi müstehap kabul edilmiştir.

Şâfiî mezhebinde ise; fitreyi, meşru bir mazeret bulunmadıkça bayramın birinci gününün gün batımından sonraya bırakmak haramdır. Fitreyi Ramazan’ın ilk günlerinde vermek de caizdir (Nevevî, el-Mecmû’, VI, 128).

Fitrenin hedefi, bir fakirin içinde yaşadığı toplumun hayat standardına göre bir günlük yiyeceğinin karşılanması, böylece bayram sevincine iştirak etmesine katkıda bulunmaktır.

Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur. Kişi dinen zengin sayılanlara, usûlüne (anne, baba, dedeler ve nineler), fürûuna (çocuk ve torunlar) ve eşine fıtır sadakası veremez. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi, birkaç fakire de dağıtılabilir. (Merğînânî, el-Hidâye, II, 224). Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalıdır.

Fitre ne kadar 2021? Fitre ne kadar oldu?

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Din İşleri Yüksek Kurulunun Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı başkanlığında yaptığı toplantı sonrasında aldığı kararla 2021 yılı ramazan ayının başlangıcından 2022'nin ramazan ayının başlangıcına kadar olan süre için fitre miktarının 28 lira olarak belirlendiği kaydedildi.

Fitre miktarının belirlenmesinde, İslam dininin temel kaynaklarında zikredilen deliller ve günün şartlarında bir kişinin günlük gıda ihtiyacının ortalamasının esas alındığı vurgulandı.

Açıklamada, karar verilen meblağın, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda gibi maddelerden ayni olarak da verilebileceği belirtilerek, "Belirlenen bu miktar aynı zamanda, günlük fidye miktarıdır. Bununla birlikte her bir mükellef (fitre veren kişi) bir günlük kendi gıda harcamasına denk düşecek meblağı ya da daha fazlasını fitre/fidye olarak da verebilir" ifadesi kullanıldı.

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