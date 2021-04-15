Fitre kime verilir, fitre ne zaman verilir? Fitreyi kime verebilirim? İşte fitre verilecek kişiler

Fitre ne zamana kadar verilir? Fitre kime verilir? Fitre kime verilmez? Fitre verilecek olanlar kimler? Fitre verilecek olanlar kimler? Fitre yani Halk arasında fitre olarak bilinen Fıtır sadakası insan olarak yaratılmanın ve Ramazan orucunu tutup bayrama ulaşmanın bir sonucu olarak; dinen zengin olup Ramazan ayının sonuna yetişen müslümanların, belli şartları taşıyan fakir kimselere vermesi vacip olan bir sadakadır.

Fitre kimlere verilmez?

Günümüzde fıtır sadakası miktarının belirlenmesinde, kişinin bir günlük (iki öğün) normal gıda ihtiyacını karşılayacak miktarın ölçü alınması daha uygundur. Kişi dinen zengin sayılanlara, usûlüne (anne, baba, dedeler ve nineler), fürûuna (çocuk ve torunlar) ve eşine fitre-fıtır sadakası veremez. Fitreler bir fakire verilebileceği gibi, birkaç fakire de dağıtılabilir. (Merğînânî, el-Hidâye, II, 224). Ancak bir kişiye verilen miktar bir fitreden az olmamalıdır.

Fitreyi kime verebilirim?

Kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir (Zeylaî, Tebyîn, I, 301).