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Fıstık ihracatçısının yüksek fiyat tepkisi

Antep Fıstığı fiyatlarının çok yüksek olduğunu ifade eden fıstık ihracatçıları, Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz ve yönetim kurulu üyeleriyle GAİB hizmet binasında bir araya gelerek gündemi değerlendirdi.

06 Eylül 2019 Cuma 11:36
Fıstık ihracatçısının yüksek fiyat tepkisi

Antep Fıstığı fiyatlarının çok yüksek olduğunu ifade eden fıstık ihracatçıları, Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz ve yönetim kurulu üyeleriyle GAİB hizmet binasında bir araya gelerek gündemi değerlendirdi. Yüksek fıstık fiyatları sebebiyle dünya pazarlarındaki rekabet güçlerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan ihracatçılar, ilgili bakanlıklara belirli süreleri kapsayacak şekilde ihraç kayıtlı Dahilde İşleme Rejimi kapsamında fıstık ithalatı yapmak için müracaat edeceklerini açıkladılar.


Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Hizmet Binasında bir araya gelen fıstık ihracatçıları Antep Fıstığı fiyatlarının çok yüksek olduğunu ve ihracatta sorun yaşanacağını ifade ederek, fıstık üreticisi farklı ülkelerden ihtiyaç oranında belirli süreleri kapsayacak dahilde işleme rejimi kapmasında fıstık ithalatının önünün açılması için ilgili bakanlıklara müracaat etme kararı aldılar. Konuyla ilgili bir değerlendirme yapan Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz, fıstık fiyatlarının aşırı yüksek olduğunu ve fıstık ihracatı gerçekleştirilen ülkelerle ciddi sorunlar yaşandığını belirterek “Bu yıl Antep Fıstığının az yılı ve düşük bir rekolte bekleniyor. Son zamanlarda artan spekülasyonlar ve stokçuların tutumu fiyatlarda artışa sebep oldu. Fıstık ihracatçılarının, fiyatlarda dalgalanmaların yaşandığı bu dönemde diğer fıstık üreticisi ülkelerle rekabet edebilmesi zor görünüyor. Bu durum ihracatçıları olumsuz etkiliyor. Yaşanan problemlerin çözülebilmesi adına GAİB hizmet binasında fıstık ihracatçılarımızın sorunlarını dinledik ve çözüm olarak önerilerini aldık. Fıstık ihracatçılarımızın en önemli talebi ilgili bakanlıklara müracaat edilerek Dahilde İşleme Rejimi kapsamında belirli süreler için ihraç kayıtlı fıstık ithal ederek bu ürünlerin işlendikten sonra ihracatını sağlamak. Bununla ilgili gerekli müracaatlarımızı ilgili bakanlıklara ileterek fıstık ihracatçılarımızın sorununun çözümü için çalışmalarımızı başlattık" dedi. 2019 yılında ülkemizden şu ana dek 90 milyon dolarlık Antep Fıstığı ihracatının gerçekleştirildiğine dikkat çeken Başkan Çıkmaz, gerekli düzenlemelerin yapılması ile ihracatta devamlılığın sağlanabileceğini sözlerine ekledi.


Fıstık İhracatçısı Yüksek Fiyatlardan Dertli


GAİB’de düzenlenen istişare toplantısına katılan Antep Fıstığı ihracatçıları da son zamanlarda piyasalarda dolaşan söylentiler ve stokçuların ortaya attığı bir çok spekülasyon nedeniyle fıstık fiyatlarında anormal bir artış olduğunu, ihracatçının dış pazarlarda bu fiyatlarla rekabet şansının kalmadığını, yüksek fiyatların üreticiden çok bu işlere aracılık yapan stokçuların işine yaradığını ifade ederek ilgili bakanlıkların belli süreleri kapsayacak şekilde ihraç kayıtlı dahilde işleme rejimi kapsamında fıstık ithalatının önünün açılması gerektiğini ifade ettiler.

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Haber Tarihi: 06 Eylül 2019 Cuma 11:36
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