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Yerel

Fırtına yıktı geçti!

Sivas’ta etkili olan kuvvetli rüzgar çatıları uçurdu, duvarları yıktı.

Yeniakit Publisher
2021-06-01 18:11:00 -
Fırtına yıktı geçti!

Sivas’ta bir süredir etkili olan rüzgar bugün öğleden sonra kuvvetini arttırdı.

Kent merkezi Tuzlugöl Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın çatısından kopan parçalar çevreye savruldu.

Mimar Sinan Mahallesi'nde ise inşaat halindeki bir binanın duvarı bitişiğinde bulunan binanın balkon ve giriş kısmına devrildi.

Her iki olayda da maddi hasar meydana geldi.

Kuvvetli rüzgarın neden olduğu olumsuzluklarda yaralanan olmadı.

 

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