Fırtına Alanya’da fena dağıldı! Şok skor...
Süper Lig’in 18. haftasında Giresunspor galibiyeti sonrası Corendon Alanyaspor deplasmanına çıkan Trabzonspor rakibine 5-0 yenilerek zirve yolunda ağır bir yara aldı.
Süper Lig’in 18. haftasında Giresunspor galibiyeti sonrası Corendon Alanyaspor deplasmanına çıkan Trabzonspor rakibine 5-0 yenilerek zirve yolunda ağır bir yara aldı.
14. dakikada Alanyaspor öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Lusamba’nın pasında topla ceza sahası içerisine giren Efecan Karaca, sol çaprazdan vurduğu şutla topu ağlara gönderdi: 1-0.
37. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkarttı. Sağ kanattan gelişen atakta Efecan Karaca’nın pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Efkan Bekiroğlu, topu Ahmed Hassan’a aktardı. Penaltı noktasında topla buluşan Ahmed Hassan’ın vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.
45+7. dakikada Alanyaspor farkı üçe çıkardı. Sağ kanattan geliştirdiği atakta Efkan Bekiroğlu’nun ceza sahası içerisine çevirdiği pası Ahmed Hassan, filelerle buluşturdu: 3-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı Alanyaspor’un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. 47. dakikada Efecan’ın pasında topla buluşan Ferhat’ın sert şutu az farkla dışarı çıktı.
57. dakikada Bakasetas’ın serbest vuruşunda topa iyi yükselen Bartra’nın kafa vuruşu auta gitti. 60. dakikada Naci’nin kestiği topta Djaniny’den önce araya giren Furkan tehlikeyi önledi.
72. dakikada ceza sahası dışından Yusuf Yazıcı’nın şutu kalecinin kucağında son buldu. 73. dakikada Bakasetas’ın şutu direkte patladı. 75. dakikada Ferhat’ın direkten dönen topunu Eduardo tamamladı: 4-0
78. dakikada topla buluşan Yusuf Özdemir’in sert şutu Uğurcan’ın müdahalesine rağmen ağlara gitti: 5-0
Müsabakada başka gol olmadı ve Trabzonspor, Alanyaspor'a 5-0 mağlup oldu.