Fırsattan istifade harekete geçildi! Fenerbahçe eski yıldızıyla flörtte

“Transfer cambazı” Emre Belözoğlu’nun Sportif Direktörlüğe getirilmesiyle birlikte baş döndüren bir sürece giren Fenerbahçe, son bir oyuncuyu da takıma katmayı düşünüyor. Caner ve Gökhan’ın ardından bir eski oyuncusuyla daha görüşme kararı alan Fenerbahçe, Giuliano ile flörte başladı.

Geçtiğimiz günlerde de Giuliano transferi gündeme gelmiş, ancak bonservis nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Al Nassr ile sözleşmesini feshederek boşa çıkan Brezilyalı yıldız ile, tekrar masaya oturma kararı alındı.

30 yaşındaki 10 numaranın, eski kulübüne dönmeyi çok istediği öğrenilirken, Giuliano ve menajerinin Fenerbahçe ile yapacağı görüşmenin ardından transferin netlik kazanacağı ifade edildi.

Fenerbahçe, 2017 senesinde Giuliano’u Zenit’ten 7 milyon euro’ya transfer etmişti.