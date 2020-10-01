  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Fırsattan istifade harekete geçildi! Fenerbahçe eski yıldızıyla flörtte
Spor

Fırsattan istifade harekete geçildi! Fenerbahçe eski yıldızıyla flörtte

Fenerbahçe, Al Nassr ile sözleşmesini fesheden ve boşa çıkan Brezilyalı yıldız Giuliano ile görüşme kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-01 12:15:00 -
Fırsattan istifade harekete geçildi! Fenerbahçe eski yıldızıyla flörtte

“Transfer cambazı” Emre Belözoğlu’nun Sportif Direktörlüğe getirilmesiyle birlikte baş döndüren bir sürece giren Fenerbahçe, son bir oyuncuyu da takıma katmayı düşünüyor. Caner ve Gökhan’ın ardından bir eski oyuncusuyla daha görüşme kararı alan Fenerbahçe, Giuliano ile flörte başladı.

Geçtiğimiz günlerde de Giuliano transferi gündeme gelmiş, ancak bonservis nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Al Nassr ile sözleşmesini feshederek boşa çıkan Brezilyalı yıldız ile, tekrar masaya oturma kararı alındı.

30 yaşındaki 10 numaranın, eski kulübüne dönmeyi çok istediği öğrenilirken, Giuliano ve menajerinin Fenerbahçe ile yapacağı görüşmenin ardından transferin netlik kazanacağı ifade edildi.

Fenerbahçe, 2017 senesinde Giuliano’u Zenit’ten 7 milyon euro’ya transfer etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Müjde! Bakan tarih verdi
Teknoloji

Müjde! Bakan tarih verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 'Kanuni' adı verilen sondaj gemisinin 10 Ekim'de Taşucu Limanı'ndan demir alacağı müjdesini ..
Bakan Akar'dan Karabağ ile ilgili kritik ifadeler
Gündem

Bakan Akar'dan Karabağ ile ilgili kritik ifadeler

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye'nin Azerbaycan'ı desteklemeye devam edeceğini bildirdi. Bakan Akar, Karabağ ve çevresindeki bölgel..
Gardaş, Ermenistan'a nefes aldırmıyor! Konvoy yerle bir oldu
Dünya

Gardaş, Ermenistan'a nefes aldırmıyor! Konvoy yerle bir oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda, askeri yardım taşıyan Ermeni konvoyu yerle bir edildi.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay