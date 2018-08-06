Firari PKK üyesi hükümlü Tokat'ta yakalandı
Tokat'ta "silahlı terör örgütü PKK üyeliği"nden hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.06 Ağustos 2018 Pazartesi 12:30
Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Tokat kent merkezinde durumundan şüphelendikleri kişiyi durdurdu.
Şüphelinin, "silahlı terör örgütü PKK üyesi olmak" suçundan hakkındaki 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranan Y.Ş. olduğu tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan Y.Ş, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kente bir ay önce gelen Y.Ş'nin inşaatlarda çalıştığı öğrenildi.
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