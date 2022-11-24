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Yerel Firari hükümlü yakayı ele verdi
Yerel

Firari hükümlü yakayı ele verdi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde hakkında 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-24 21:15:00 -
Firari hükümlü yakayı ele verdi

İlçe Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, hakkında arama bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık","Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak" ile "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından hakkında 15 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.K'yi adresine düzenlediği operasyonda gözaltına aldı.

Hükümlü, jandarmadaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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