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Firari HDP'li Faysal Sarıyıldız, Türkiye'ye kin kustu! "Türkiye'nin AB üyelik süreci askıya alınmalı"

Rum basınında Türkiye karşıtı haberleri ile öne çıkan Alithia gazetesine sayfalarını PKK'ya silah taşıdığı kameralara yakalanan firari HDP'li Fysal Sarıyıldız'a açtı.

19 Mart 2019 Salı 16:17
Firari HDP'li Faysal Sarıyıldız, Türkiye'ye kin kustu! "Türkiye'nin AB üyelik süreci askıya alınmalı"

Kıbrıs Rus kesiminde Türkiye aleyhinde yaptığı haberlerle ön plana çıkan Alithia gazetesi, PKK'ya silah taşırken kameralara yakalanan firari HDP'li Faysal Sarıyıldız ile yaptığı röportajla bir kez daha Türkiye'yi ve Türkleri hedef alarak, Kıbrıs'ta yaşayan Türkleri 'istilacı' ilan etti.

Rum basınında Türkiye karşıtı haberleri ile öne çıkan Alithia gazetesi, sayfalarını PKK'ya silah taşıdığı kameralara yakalanan firari HDP'li Fysal Sarıyıldız'a açtı. Türkiye düşmanı HDP'li Sarıyıldız yaptığı açıklamalar ile düşmanlığını bir kez daha ortaya koyarak, AB ülkelerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptırım uygulamasını istedi.

PKK'ya silah taşıması sonrası vekilliği düşürülmüştü

HDP milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliğini düşürme talebi 21 Temmuz 2017'de TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmişti. Rum gazetesi ile gerçekleştirilen röportajda Kıbrıs sorununa ilişkin yaptığı açıklama yapan Sarıyıldız, 1974'deki harekatı "Türk istilası" olarak değerlendirken, Kıbrıs'daki Türk nüfusunun da meşru olmadığını iddia etti.

HDP'li Sarıyıldız AB üyelik sürecinin askıya alınmasını istedi

Kandil'den emir alarak terör örgütü PKK'nın siyasi işlerini yürüten HDP'nin Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutukluğu üzerinden de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan firari HDP'li Faysal Sarıyıldız, Türkiye'nin AB üyelik sürecinin askıya alınması gerektiğini belirterek, Avrupa'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptırım uygulaması gerektiğini belirtti.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 16:17
  1. Kıbrıs Rum Kesimi
  2. Alithia gazetesi
  3. Firari HDP'li
  4. Faysal Sarıyıldız
  5. Türkiye'ye kin kustu

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