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Gündem Firari FETÖ'cüden 17-25 Aralık itirafı! Önce yayınladı sonra sildi
Gündem

Firari FETÖ'cüden 17-25 Aralık itirafı! Önce yayınladı sonra sildi

Yeniakit Publisher
2024-06-20 21:41:00 - 2024-06-20 22:00:12

Firari FETÖ'cü Cevheri Güven, Youtube hesabından yayınladığı videoda 17-25 Aralık darbe girişiminin FETÖ tarafından gerçekleştirildiğini itiraf etti. FETÖ'cü Güven ayrıca Gezi olayları ve 17-25 Aralık'tan sonraki süreçte FETÖ'cülerle seküler kemalistlerin işbirliği içinde hareket ettiklerini söyledi.

Firari Cevheri Güven önce yayınlayıp ardından sildiği videoda, "Gezi olaylarının arkasında toplumun büyük seküler kesimi vardır. 17-25 Aralık operasyonlarının arkasında ise Gülen gurubu vardır." dedi.

Kemalist seküler-FETÖ işbirliği!

2013 yılından itibaren kemalistlerle FETÖ'cülerin işbirliği içine girdikleri itirafında bulunan Cevheri Güven şöyle devam etti:

"İçinde kemalistlerin de bulunduğu bu seküler yapıyla Gülen cemaati arasında bir yakınlaşma başladı. Hatta bir işbirliği başladı. Cumhuriyet ve Hürriyet gazeteleriyle birlikte seküler kesim Gülen grubunun ortaya çıkardığı yolsuzluk bilgilerini kullanırken Gülen grubu da seküler kesimin o büyük toplumsal gücüyle toplumsallaşabilme imkanı bulmuş oldu. İlk defa bir işbirliği diyebileceğimiz süreç oldu."

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