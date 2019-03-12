Firari FETÖ hükümlüsü enselendi Eskişehir'de, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü enselendi.

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı. Evde saklanmış Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan 4 yıldır aranan Halil S'nin kent merkezindeki bir evde saklandığını belirledi. Ekipler bu eve düzenledikleri operasyonda Halil S'yi gözaltına aldı. Hakkında Eskişehir Ağır Ceza Mahkemesince verilen 3 yıl 15 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

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