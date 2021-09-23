Firar ederken yakalanan Tuğgeneral hakim karşısına çıktı! Pişkin savunma

FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı Serdar Atasoy ile birlikte gözaltı kararı verilen ve yasadışı yollarla sınırı geçmeye çalışırken yakalanan Tuğgeneral Nuri Cankıymaz hakim karşısına çıktı.

FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturmada sivil asker ağabeyinin kullandığı patates hattın deşifre edilmesinin ardından eski Kara Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Başkanı Serdar Atasoy ile birlikte gözaltı kararı verilen Tuğgeneral Nuri Cankıymaz, Edirne'de yasadışı yollarla sınırı geçmeye çalışırken yakalanmıştı.

Milli Savunma Bakanlığı eski Personel Daire Başkanı olan Cankıymaz soruşturmanın yürütüldüğü Ankara'ya getirilmişti. Cankıymaz, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgusunun ardından sevk edildiği Ankara nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

"Biri yanlışlıkla aramış olabilir"

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Cankıymaz, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken avukatı ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı bir önceki duruşmada dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra savunma yapması için sanığa söz hakkı verdi. FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefon aracılığıyla iletişim kurduğu için suçlandığını hatırlatan Cankıymaz, buna ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunun hakkındaki iddiaları çürüttüğünü iddia etti.

Sabah'ın haberine göre; suçlandığı örgütsel aramaların Yargıtay'ın belirlediği içtihatlarla bağdaşmadığını ileri süren Cankıymaz, şu iddialarda bulundu:

"Aramalardan biri gece yarısı, o saatteki arama örgütsel bir arama değildir, biri yanlışlıkla aramış olabilir. Aramalardan 5'i ise ben emekli olduktan sonra yapılmış. Diğer aramalar ise ben Ankara'dayken İzmir'den yapılmış. Örgüt Ankara'da yapılacak örgütsel toplantıya katılım için neden İzmir'den arasın ki? Ayrıca aramaların hepsi mesai saatleri içinde yapılmış. Erzincan'da olduğum sırada yapılan bir arama da 76 saniye sürüyor. Bu da örgütsel bir arama değildir, zira örgütsel aramaların en fazla 10 saniye sürdüğü bilinmektedir. Sonuç olarak suçsuz olduğum bu raporlar bir kez daha ortaya çıkmıştır."

Sanık ve avukatının savunmasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme başkanı, sanığın yakalanırken üzerinden bulunan sahte kimlik kartının dava dosyasına kazandırılması için adli emanet birimine yazı gönderilmesine karar verdi. Söz konusu talebin gelecek duruşmaya kadar karşılanmaması halinde ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulacağına karar veren mahkeme, Cankıymaz'ın tutukluluk halinin devamına hükmederek, duruşmayı erteledi.