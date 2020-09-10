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Ekonomi Fındık üreticisine emanet uyarısı
Ekonomi

Fındık üreticisine emanet uyarısı

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan: - "Geçmiş yıllarda emanetten kaynaklı yaşanan sıkıntılar göz önünde bulundurularak emanete ürün bırakılmaması, üreticilerimizin menfaatine olacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-09-10 13:37:12 -
Fındık üreticisine emanet uyarısı

GİRESUN (AA) - Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, geçmiş yıllarda emanetten kaynaklı yaşanan sıkıntılar göz önünde bulundurularak emanete ürün bırakılmamasının üreticilerin menfaatine olacağını bildirdi.

Karan, yaptığı yazılı açıklamada, 2020 ürünü fındık rekoltesi dikkate alındığında, bu yıl fındığın her zamankinden daha değerli olacağını vurguladı.

Çiftçinin bu durumun farkında olduğunu ve pazara ürün girişinde durağanlık yaşandığının altını çizen Karan, "Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ile serbest piyasanın alım fiyatı aynı seviyede olmasına rağmen ne TMO'ya ne de serbest piyasada fındık satışı var. Sadece acil ihtiyacı olan üreticiler ürününü piyasaya indiriyor." ifadesini kullandı.

Karan, bunun dışındaki üreticilerin fındık fiyatlarının yükselmesini beklediğine işaret ederek, "Fındıkta yüksek fiyat beklentisi ister istemez bu sezon emanete olan talebi artırdı. Üreticiler büyük oranda ürününü emanete bırakıyor. Fındıkta emanet karlı gibi gözükse de büyük risk demek. Geçmiş yıllarda emanetten kaynaklı yaşanan sıkıntılar göz önünde bulundurularak emanete ürün bırakılmaması, üreticilerimizin menfaatine olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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