Fındık üreticilerine "Amerikan beyaz kelebeği" uyarısı

Prof. Dr. Sevcan Öztemiz, Amerikan beyaz kelebeğine karşı mücadele zamanının geldiğini, bugünlerde sürekli fındık bahçelerinin kontrol edilmesi gerektiğini vurguladı. Normal şartlarda kelebek çıkışlarının mayısın ilk haftası ile üçüncü haftasında görüldüğünü aktaran Öztemiz, bu zararlıyı fındıktan önce erik, dut gibi meyve ağaçlarında gördüklerine dikkati çekti.

Bu zararlının her an fındık bahçelerine geçerek yumurta bırakabileceğini aktaran Öztemiz, şu uyarılarda bulundu:

"Amerikan beyaz kelebeği, yüzde 70-80 nem ve 22-25 derece sıcaklıklarda daha iyi gelişir. Fındık bahçelerinde zararlının yumurta paketlerini bulmak için özellikle uç dallardaki yapraklar kontrol edilmeli. Şayet yumurta bulunursa hava sıcaklığına bağlı olarak bu yumurtalar 1-3 günde açılacaktır.

Zararlı, ekonomik zarar eşiğinin üstündeyse mücadeleye karar verilmeli ve birinci döle karşı mücadele yapılmalıdır. Zararlılarla mücadelede, kültürel, mekanik, fiziksel, biyolojik ve kimyasal mücadele yöntemleri uygulanması gerekmekte. Çevreye en az zararı olan mücadele yöntemlerine öncelik verilmeli, uygun olan tüm mücadele yöntemleri bir arada kullanılarak entegre mücadele uygulanmalıdır."

Amerikan kelebeği nedir?

Tanımı, Yaşayışı ve Zarar Şekli. Kelebeğin esas rengi beyaz, dorsali ve ventrali kül rengindedir. Bazı erkek ve dişi bireylerde üst kanatlarda siyah nokta şeklinde lekeler mevcuttur (Şekil 32 a ve b). Abdomenin üzerinde siyah noktacıklardan oluşan zikzak şeklinde bir sıra şerit abdomenin sonuna kadar uzanır.

Gerekmedikçe kimyasal mücadele yapılmamalıdır. Mekanik mücadele içinde, yapraklardaki yumurta paketlerinin toplanıp imha edilmesi, dallardaki tırtıl kümelerinin kesilerek alınması ve imha edilmesi başta gelenlerdir. Böylece erginler çıkmadan mücadele hız kazanmış olur.

Amerikan Beyaz Kelebeği zararlı mı?

Amerikan Beyaz Kelebeği Zararlısının asıl zararı yumurtadan çıkan larva denilen kurtçuklar yapmaktadır. Bu zararlı yumurtalarını genellikle yaprağın altına nadiren de yaprağın üst kısmına bırakmakta, yumurta kümesinden çıkan kurtçuklar toplu halde yaprakta beslenmeye başlamaktadır.

Amerikan kelebek nasıl yok edilir?

Amerikan Beyaz Kelebeği'nin İlacı



Gerekmedikçe kimyasal mücadele yapılmamalıdır. Mekanik mücadele içinde, yapraklardaki yumurta paketlerinin toplanıp imha edilmesi, dallardaki tırtıl kümelerinin kesilerek alınması ve imha edilmesi başta gelenlerdir. Böylece erginler çıkmadan mücadele hız kazanmış olur.