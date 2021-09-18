Fındık Gen Bankası’nı da yok ediyor

Çınar Demir Ankara

Seçildiği günden beri Bolu gibi güzide bir şehrimizde güzel olan her şeyi bozan, Bolu’yu sürekli skandallarla, gerginlikle ülke gündemine getiren CHP’li Belediye Başkanı Tanju Özcan, şimdi de belediyenin, üzerinde Türk Fındığı Klonal Tohum Bahçesi bulunan arazisini sattı.

Şartlı devredilmişti

2018 yılında AK Partili Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz döneminde, Bolu Belediyesi ile Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan protokolle yeni Orman Bölge Müdürlüğü binası yapılması karşılığında Büyüksu Deresi yanında bulanan yüzlerce dönümlük fidanlık arazisi Bolu Belediyesi’ne devredilmişti. Söz konusu 378 dönüm arazinin içinde, Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü tarafından yürütülen ‘Türk Fındığı Klonal Tohum Bahçesi’ (Gen Bahçesi) de bulunuyordu. CHP’li Özcan tarafından, “mültecilere 10 kat su zammı yapacağım, artık gitsinler” gürültüsünün koparıldığı günlerde yapılan ihale ile tohum bahçesinin de içinde bulunduğu 96 dönümlük arazi satıldı. Özcan, ihaleyi alan firmanın fidanlık arazisine spor oteli ve çeşitli tesisler yapacağını duyurdu. Tanju Özcan’ın hiç düşünmeden sattığı arazi üzerindeki Türk Fındığı Klonal Tohum Bahçesi ise inşaat çalışmalarının başlamasıyla yok olacak.

Park yapacağım dedi, sattı!

Tanju Özcan, ocak ayında, fidanlık arazisine Cumhuriyet Parkı yapacaklarını söylemişti. Bu açıklamalardan aylar sonra arazinin 96 dönümlük bölümünü değerinden üçte biri fiyatına, yaklaşık 90 milyona sattı. Özcan, ihalenin sonuçlanması sonrası yaptığı açıklamada, “Buraya bir spor oteli yapılacak. Yani spor turizmine açılacak. Stadyum ve antrenman sahaları var. Aynı zamanda spor hastanesi var” dedi. İhaleyi alan firma tesis için kazmayı vurduğu anda Türk Fındığı Gen Bahçesi yok olacak.

Ağaçlar yok olacak

Türk Fındığı Gen Bankası oluşturmak, erken yaşta ve kolay tohum temin etmek, fenolojik çalışmalar yapmak, eczacılık için gerekli ham maddeye yönelik çıktılar almak, çeşitli bölgelerden getirilen fındık fidanlarını aynı ortamda yetiştirmek ve daha birçok amaç için 9 farklı bölgeden getirilen 120 fındık ağacını barından Türk Fındığı Klonal Tohum Bahçesi, Türk fındığının korunması adına büyük önem teşkil ediyor. Tohum Bahçesi’nin içerisinde bulunan arazinin Özcan tarafından ihale ile satılmasıyla uzun yıllar süren araştırmalar ve Gen Bahçesi tarihe karışacak.

17 yıllık emek boşa gidecek

Bolu’da faaliyet yürüten Bolu Platformu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şu çağrıda bulundu: “Bolu Belediyesi ile yapılan sözlü görüşmelerimizde çözüm olarak, gen bahçesindeki fidanların başka bir alana taşınması düşüncesi var. Ancak ilgili bilim insanları ile istişare ettik ve fidan taşıma işleminin verimli olmayacağı ve fidanların kuruyabileceği ve 17 yıllık çalışmanın, emeğin boşa gideceği uyarılarında bulundular. Talebimiz şudur eğer mümkünse satış ihalesi yapılan 96 dönümlük alan içerisinden gen bahçesinin kurulu olduğu 6 dönümlük alan ayrılabilir ve Bolu Belediyesi’nin mülkiyetinde kalabilir.”

