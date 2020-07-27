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Eğitim

Film Tasarım ve Yönetmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması

Film tasarımı bölümü taban puanları 2020 | Üniversite sonuçları açıklandı. YKS tercihleri ise 6-14 Ağustos tercihleri arasında yapılacak. Tercih dönemi öncesinde pek çok öğrenci kaç puanla hangi bölüme yerleşebileceklerini araştırmaya başladı. Film tasarımı okumak isteyenler “Film tasarım ve yönetmenliği hangi üniversitelerde var 2020” , “2020 film tasarım ve yönetmenliği taban puanları başarı sıralaması kontenjanları” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-27 11:34:00 -
Film Tasarım ve Yönetmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması

Haziran ayının son haftasında yapılan YKS sınavının sonuçları açıklandı. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla milyonlarca aday kaç puanla hangi bölüme yerleşebileceklerini araştırmaya başladı. İşte, detaylar.

Film Tasarım ve Yönetmenliği taban puanları 2020 başarı sıralaması

2020 film tasarım ve yönetmenliği bölümünü okumak isteyenler taban puanları kontenjanları araştırıyor.

Puan ve başarı sıralamaları için tıklayınız.

 

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