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Dünya 'Filistinliler topraklarını geri alma hakkına sahip'
Dünya

'Filistinliler topraklarını geri alma hakkına sahip'

Yeniakit Publisher
2023-10-09 16:29:00 -
'Filistinliler topraklarını geri alma hakkına sahip'

Tunus, Filistin halkıyla tam ve koşulsuz dayanışma içerisinde olduğunu, Filistin halkının işgal altındaki topraklarını geri alma hakkının bulunduğunu açıkladı.

Tunus, Filistin halkıyla tam ve koşulsuz dayanışma içerisinde olduğunu, Filistin halkının işgal altındaki topraklarını geri alma hakkının bulunduğunu açıkladı.

Tunus Cumhurbaşkanlığı’nın sosyal medya hesabında, HAMAS’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın İsrail’e yönelik saldırılarına ilişkin yazılı açıklama yayımlandı.

''TUNUS, FİLİSTİN HALKIYLA TAM VE KOŞULSUZ DAYANIŞMA İÇERİSİNDE OLACAK''

Açıklamada, "Tunus, işgal altındaki Filistin halkıyla tam ve koşulsuz dayanışma içerisinde olmaya devam edecek. Filistin halkı, işgal altındaki topraklarını tekrar alma hakkına sahiptir" ifadelerine yer verildi. Filistin'in bağımsız devlet kurma hakkının bulunduğu vurgulanan açıklamada, "Tunus, dünyadaki tüm vicdanlı insanların, Siyonist düşmanın Filistin halkına yönelik gerçekleştirdiği yüzlerce katliamı hatırlamalarını ve Filistin halkının yanında yer almalarını temenni ediyor” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, uluslararası camiaya, İsrail’in Filistinlilere yönelik “vahşi saldırısını” durdurması için sorumluluk alma çağrısı yapıldı.
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