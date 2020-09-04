  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Filistinli liderler, Kushner'in açıklamasını kınadı
Aktüel

Filistinli liderler, Kushner'in açıklamasını kınadı

Yeniakit Publisher
2020-09-04 01:08:02 -
Filistinli liderler, Kushner'in açıklamasını kınadı

RAMALLAH (AA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve üst düzey danışmanı Jared Kushner'in yeni bir Filistin yönetiminin oluşturulmasına yönelik söylemleri, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) liderleri tarafından tepkiyle karşılandı.

Kushner, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna "Filistin halkı kendisini daha iyi bir yaşam sunacak bir liderliğe ihtiyacı olduğu" açıklamasında bulunmuştu.

AA muhabirine açıklama yapan FKÖ üst düzey yöneticileri, Kushner'in söylemlerinin Filistin yönetimini kışkırtmayı ve yönetim üzerindeki baskıyı artırmayı amaçladığını söyledi.

FKÖ Yürütme Kurulu Üyesi ve Filistin Halk Partisi Genel Sekreteri Bessam es-Salihi, "Kushner'in söylemlerinin, Filistin halkının haklarını tasfiye etme ve ABD-İsrail planının uygulanmasını tamamlama girişimi" olduğunu aktardı.

Salihi açıklamasında, Filistin yönetiminin sözde Yüzyılın Anlaşması planını kabul etmesi halinde, Filistin halkının liderliğini hak etmeyeceğini belirtti.

FKÖ Merkez Yürütme Kurulu Üyesi ve Kurtuluş Cephesi Genel Sekreteri Vasıl Ebu Yusuf da Filistin yönetiminin ABD'nin bu tür baskılarına boyun eğmeyeceğini vurgulayarak Kusher'in açıklamalarının, ABD'nin Filistin yönetimi üzerine kurmaya çalıştığı baskının bir sonucu olduğunu kaydetti.

FKÖ Yürütme Kurulu Üyesi ve Filistin hükümeti Sosyal Kalkınma Bakanı Ahmed Mecdelani ise yaptığı açıklamada, Kushner'in açıklamalarını Trump'ın yeniden seçilebilmesi için attığı adımlar olarak gördüğünü ve normalleşme anlaşmalarıyla Filistin yönetimini provoke etmeyi amaçladığını ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Doğalgazda tarihi hamle! Yüzde 30'u Türkiye'nin
Ekonomi

Doğalgazda tarihi hamle! Yüzde 30'u Türkiye'nin

Türkiye'den geçerek Avrupa'ya satılacak olan Azerbaycan doğalgazında ilk taşıma başladı. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ile taşın..
Yunanistan belasını arıyor! Türkiye'ye skandal tehdit: Ya kabul edecekler ya da...
Gündem

Yunanistan belasını arıyor! Türkiye'ye skandal tehdit: Ya kabul edecekler ya da...

Akdeniz’de Türkiye’yi provoke ederek gerilimi tırmandıran Yunanistan’dan boyunu aşan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yunanistan Hükümet Sö..
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Yarın tüm Türkiye'de...
Gündem

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Yarın tüm Türkiye'de...

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yarın tüm Türkiye'de kapsamlı koronavirüs denetimi gerçekleştirileceği duyuruldu. ..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı