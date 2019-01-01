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Filistin'in üyeliği ABD ve İsrail'i rahatsız etti! Resmi olarak ayrıldılar

Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiki İsrail, BM Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'dan ayrıldığını açıkladı.

01 Ocak 2019 Salı 14:38
Filistin'in üyeliği ABD ve İsrail'i rahatsız etti! Resmi olarak ayrıldılar

ABD ve İsrail, Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO'dan resmi olarak ayrıldılar.

ABD ve İsrail, gece yarısı İsrail karşıtı önyargıları güçlendirdiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO’dan resmi olarak ayrıldıklarını duyurdu.

İsrail UNESCO'dan ayrılacağını açıklamıştı

İsrail, geçtiğimiz yıl tarih vererek UNESCO’dan ayrılacağını bildirmişti. UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay tarafından yapılan açıklamada, “İsrail’in çıkarları karşıtı olan kararların onaylandığı” gerekçe gösterilerek İsrail hükümeti tarafından alınan kararın birlik içinde üzüntüyle karşılandığı belirtilmiş, Azoulay, UNESCO’nun ifade özgürlüğünü savunduğu ve bugüne kadar antisemitizm ve ırkçılığa karşı durduğunu ifade etmişti.

İsrail’in UNESCO’dan ayrılmasındaki başlıca nedenin Filistin’deki El Halil tarihi kentin Dünya Kültür Mirası listesine alınmasının ardından Filistin’e ayrı bir devlet statüsü verildiği anlamı taşıdığı ve UNESCO’nun Filistin’e tam üye statüsü çerçevesinde yaklaşım sergilediğini ileri sürmüştü.

ABD oy hakkını kaybetmişti

BM Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO’nun Filistin’i tam üye olarak kabul etmesinin ardından ABD ile ilişkileri gerilmiş, ABD, UNESCO’ya yıllık katkı payı olan 80 milyon doları ödemediği için oy hakkını kaybetmişti.

Son yıllarda ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya kalan UNESCO, önemli birçok faaliyetini askıya almak zorunda kalmıştı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 14:38
  1. ABD
  2. İsrail
  3. UNESCO

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