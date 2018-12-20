Filistin'in İstanbul Başkonsolosu vefat etti

İSTANBUL

Filistin'in İstanbul Başkonsolosu Abdulkerim Hatip (60), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, bir yıldır İstanbul'da özel bir hastanede kanser tedavisi gören Hatip, akşam saatlerinde vefat etti.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Hatip'in vefat ettiği hastanede AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hatip'in iki yıl önce kansere yakalandığını ve tedavi gördüğünü söyledi.

Hatip'in durumunun bu hafta ağırlaştığını ve yoğun bakıma alındığını belirten Mustafa, Hatip'i bugün kaybettiklerini ifade etti.

Mustafa, Hatip'in vefatına ilişkin şunları kaydetti:

"Filistin için, herkes için bir ağabeydi. Çok çalıştı. Türkiye ile Filistin ilişkilerini güçlendirmek için elinden geleni yapıyordu. Gerçekten biz de onu çok seviyorduk. Filistin Dostluk Derneğimiz var. Türkiye'deki yerleşik Filistinliler olarak tanımlıyoruz. Onların kalbinde çok büyük bir yeri vardır. Bizim için çok büyük bir acı, kayıp maalesef. Herkes çok büyük bir üzüntü içerisinde. Filistinli olsun, Arap olsun herkese elinden geleni yapıyor, yardımcı olmaya çalışıyordu. O yüzden herkesin kalbinde çok büyük bir yeri var."

Filistin'in İstanbul Başkonsolosluğu'nun üç yıl önce açıldığını, Hatip'in başkonsolos olarak göreve başladığını ve hayatını Filistin'e adadığını anlatan Mustafa, "Unutulmaz bir kardeşimizdi. O yüzden unutmamız mümkün değil. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin." dedi.

Öte yandan ailesi ve yakınları da Hatip'in vefat ettiği hastaneye geldi.

Cuma günü toprağa verilecek

Hatip'in cenazesinin, cuma günü Fatih Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Hatip, 1958 yılında Ramallah'ta dünyaya geldi. 1979-1994 yılları arasında Ankara'da bulunan Filistin Kurtuluş Örgütü temsilcisi olarak görev yaptı. 1994-2000 yılları arasında Filistin'e döndü ve 2000 yılının başına kadar Filistin'de çeşitli devlet kurumlarında çalıştı.

Türkiye'ye 2000 yılında dönen Hatip, Filistin Büyükelçiliği Daire Başkanı rütbesi ile İstanbul Bölgesi Temsilcisi olarak atandı. Daha sonra 2. müsteşar derecesi ile görevine devam etti ve 2008 yılında 1. müsteşar olarak terfi aldı.

6 Ekim 2016 yılından bu yana Filistin'in İstanbul Başkonsolosu görevini yürüten Abdulkerim Hatip, evli ve dört çocuk babasıydı.