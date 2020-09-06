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Dünya Filistin'den yoğun telefon diplomasisi
Dünya

Filistin'den yoğun telefon diplomasisi

Filistin Kurtuluş Örgütü, "Arap Barış Girişimi"ne bağlı kalınması için Arap Birliği toplantısı öncesi üye ülkelerin yetkilileriyle yoğun telefon diplomasisi yürütüyor.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 00:35:00 -
Filistin'den yoğun telefon diplomasisi

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Genel Sekreteri Saib Ureykat, "Arap Barış Girişimi"ne bağlı kalınması amacıyla Arap Birliği toplantısı öncesi üye ülkelerin yetkilileri ile yoğun telefon diplomasisi yürütüyor.

FKÖ kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Ureykat, önümüzdeki hafta Arap Birliğinin dışişleri bakanları düzeyinde yapılması beklenen toplantıdan önce bir diz görüşme yaptı.

Urekyat'ın Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Umman Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Bedr es-Saidi ve Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki ile telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Yaplan görüşmede, "1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kabul edilmedikçe İsrail ile normalleşmeyi reddeden" Arap Barış Girişimi'ne bağlı kalınması konusu görüşüldü.

"İsrail'le normalleşme adımı atmayın"

Uraykat, Arap ülkelerine, Filistin'e karşı yükümlüklerini yerine getirmeleri ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devleti kurulmadan işgalci İsrail ile normalleşme adımı atmamaları çağrısı yaptı.

Filistin'in başkanlığında yapılacak olan Arap Birliği Dışişleri Bakanları olağan toplantısının video konferans yöntemi ile önümüzdeki hafta yapılması bekleniyor.

Filistin davasına ihanet eden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 1979'da Mısır, 1994'te de Ürdün'den sonra terör devleti İsrail ile normalleşme anlaşmasına imza atmıştı.

Arap Birliği üyesi ülkeler, 2002 senesinde Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kabul ettiği Arap Barış Girişimi bildirisi ile, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kabul etmedikçe terörist İsrail ile normalleşmeyi reddetmişti.

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