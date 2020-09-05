Filistin'den sert tepki: Boyun eğdiler!

Filistin'den Kudüs'te büyükelçilik açma kararı alan Sırbistan ve Kosova'ya sert tepki geldi. Filistin yönetimi, bu kararın Filistin halkına ve meşru haklarına yapılmış açık bir saldırı olduğunu kaydetti.

Sırbistan ve Kosova'nın kararının ardından ardından Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, söz konusu adımların Donald Trump başkanlığındaki ABD'nin İsrail yanlısı tutumuna boyun eğdikleri belirtildi. ABD'nin ağırlığını ve nüfuzunu kullanarak pek çok ülkeye şantaj yaptığının yeni bir kanıtı olduğu ifade edildi.

Filistin yönetimi, "Sırbistan ve Kosova'nın işgal altındaki Kudüs'te büyükelçilik açmasının Filistin halkına, haklı davasına ve meşru haklarına yapılmış açık ve haksız bir saldırı" ifadesini kullandığı açıklamada Filistin'in sadece İsrail ile değil ABD ile de mücadele içinde olduğu kaydedildi.

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) tarafından alınan kararlara dönük bu ihlalle ilgili olarak, söz konusu ülkelere dava açmak dahil tüm seçeneklerin masaya yatırılacağı açıklandı.

ABD Dışişleri Bakanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamayla Kosova'nın İsrail ile ilişkilerini normalleştireceğini, Sırbistan'ın da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını duyurmuştu.

İşgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise ülkesiyle ilişkileri normalleştirme kararı alan Kosova’nın, büyükelçiliğini Kudüs’te açacağını belirtmişti.