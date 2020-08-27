  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Filistin yönetimi tıbbi ihtiyaçların tespiti için Gazze'ye bakanlık heyeti gönderecek
Aktüel

Filistin yönetimi tıbbi ihtiyaçların tespiti için Gazze'ye bakanlık heyeti gönderecek

Yeniakit Publisher
2020-08-27 20:46:40 -
Filistin yönetimi tıbbi ihtiyaçların tespiti için Gazze'ye bakanlık heyeti gönderecek

RAMALLAH (AA) - Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, yeni tip koronavirüs (Kovid19) vakalarında artış görülen Gazze'ye heyet gönderilerek tıbbi ihtiyaçların tespit edileceğini belirtti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Başbakan Iştiyye, durum değerlendirmesi yapmak, tıbbi ihtiyaçları belirlemek ve bununla ilgili hükümete rapor sunmak üzere Gazze'ye bir bakanlık heyeti göndereceklerini açıkladı.

Iştiyye ayrıca, Kovid-19'la ilgili Bakanlar Kuruluna tavsiyelerde bulunmak üzere Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanları ile yetkililerden oluşan bir komite kurduklarını ifade etti.

Kudüs, El-Halil ve Cenin'de olduğu gibi Gazze'de de Kovid-19'la ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Iştiyye, Sağlık Bakanlığına Gazze'deki hastanelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması, Sosyal Kalkınma Bakanlığına da daha fazla aileye maddi ve ayni yardım yapılması talimatı verdiklerini aktardı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, 14 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, böylece bölgedeki toplam vaka sayısının 152'ye yükseldiği belirtilmişti.

Mart ayından bu yana virüs nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine yer verilen açıklamada, aktif vaka sayısının 77 olduğu ve bunlardan 40'ının yerleşim bölgelerinde, 37'sinin ise Gazze'deki karantina merkezlerinde görüldüğü ifade edilmişti.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nihat Hatipoğlu ile alakalı yeni gelişme! Oğlu duyurdu
Yaşam

Nihat Hatipoğlu ile alakalı yeni gelişme! Oğlu duyurdu

Koronavirüse yakalanan ünlü ilahiyatçı Nihat Hatipoğlu’nun sağlık durumu ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Hatipoğlu’nun oğlu babasının d..
Putin ‘Benden rica ettiler’ deyip duyurdu: Rusya askeri müdahaleye hazırlanıyor
Dünya

Putin ‘Benden rica ettiler’ deyip duyurdu: Rusya askeri müdahaleye hazırlanıyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Belarus lideri Lukaşenko'nun isteği üzerine bir askeri güç kurulması talimatı verdiğini duyurdu. Putin,..
Libya'da dengeleri değiştirecek gelişme! Darbeci Hafter'den desteği çektiklerini açıkladılar
Dünya

Libya'da dengeleri değiştirecek gelişme! Darbeci Hafter'den desteği çektiklerini açıkladılar

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin kabilesi Kazazife, darbeci Hafter'den desteğini çektiğini duyurdu.
Satılık 2015 model Peugeot 308
Satılık 2015 model Peugeot 308

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı