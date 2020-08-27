Filistin yönetimi tıbbi ihtiyaçların tespiti için Gazze'ye bakanlık heyeti gönderecek

RAMALLAH (AA) - Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, yeni tip koronavirüs (Kovid19) vakalarında artış görülen Gazze'ye heyet gönderilerek tıbbi ihtiyaçların tespit edileceğini belirtti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, Başbakan Iştiyye, durum değerlendirmesi yapmak, tıbbi ihtiyaçları belirlemek ve bununla ilgili hükümete rapor sunmak üzere Gazze'ye bir bakanlık heyeti göndereceklerini açıkladı.

Iştiyye ayrıca, Kovid-19'la ilgili Bakanlar Kuruluna tavsiyelerde bulunmak üzere Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanları ile yetkililerden oluşan bir komite kurduklarını ifade etti.

Kudüs, El-Halil ve Cenin'de olduğu gibi Gazze'de de Kovid-19'la ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Iştiyye, Sağlık Bakanlığına Gazze'deki hastanelerin acil ihtiyaçlarının karşılanması, Sosyal Kalkınma Bakanlığına da daha fazla aileye maddi ve ayni yardım yapılması talimatı verdiklerini aktardı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından bugün yapılan yazılı açıklamada, 14 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği, böylece bölgedeki toplam vaka sayısının 152'ye yükseldiği belirtilmişti.

Mart ayından bu yana virüs nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği bilgisine yer verilen açıklamada, aktif vaka sayısının 77 olduğu ve bunlardan 40'ının yerleşim bölgelerinde, 37'sinin ise Gazze'deki karantina merkezlerinde görüldüğü ifade edilmişti.











