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Filistin Devlet Başkanlığından Netanyahu'nun El-Halil ziyaretine tepki

04 Eylül 2019 Çarşamba 22:31
Filistin Devlet Başkanlığından Netanyahu'nun El-Halil ziyaretine tepki

RAMALLAH (AA) - Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, işgal altındaki Batı Şeria’nın El-Halil kentine gerçekleştirdiği ziyareti, "tehlikeli bir şekilde gerginliğin tırmandırılması ve Müslümanların provoke edilmesi" şeklinde değerlendirdi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Ebu Rudeyne, ziyaretin, Kudüs ve El-Halil kentinde Müslüman ve Hristiyanların kutsallarına yönelik saldırılar kapsamında olduğunu belirtti.

Sağcı İsraillilerin oyunu almak için ve kenti Yahudileştirme projesi kapsamında yapılan bu ziyaretin, tehlikeli yansımaları konusunda uyarıda bulunan Ebu Rudeyne, "bölgeyi din savaşına sürüklemeyi hedefleyen bu tehlikeli gerginlikten" İsrail hükümetini sorumlu tuttu.

Ebu Rudeyne, İsrail'in El-Halil'deki ihlallerine son verilmesi için uluslararası topluma harekete geçme çağrısında bulundu.

İsrail Başbakanı Netanyahu, bugün El-Halil kentine provokatif bir ziyaret gerçekleştirmiş, kentteki Harem-i İbrahim Camisi'ne de girmişti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı da ziyareti kınayarak, Netanyahu’nun 17 Eylül’de yapılacak olan genel seçimlerde sağ ve aşırı sağın oylarını almak için El-Halil'e gittiğine dikkati çekmişti.

İsrail ordusu, Netanyahu'nun El-Halil ziyareti öncesi, içinde Harem-i İbrahim’in bulunduğu Eski Şehir bölgesinde sokağa çıkma yasağı ilan etmiş ve Müslümanların kutsal mabedini geçici bir süreyle ibadete kapatmıştı.

- 1994'teki katliamdan sonra caminin yarısı sinagoga çevrildi

El-Halil'deki Harem-i İbrahim Camisi'nin altında yer alan mağarada Hazreti İbrahim ve eşinin kabirlerinin yanı sıra Hazreti İshak, Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf ve eşlerinin mezarları bulunuyor.

İsrail'in 1967'den beri işgal altında tuttuğu Batı Şeria'da bulunan cami, 25 Şubat 1994'te sabah namazını kılan Müslümanların üzerine ateş açan Yahudi bir fanatiğin eyleminden sonra kapatılmış ve açıldığında da yarısından fazlası Yahudilere tahsis edilmiş şekilde bölünmüştü.

Hazreti İshak ve eşinin bulunduğu kabirler Müslümanlara ayrılan kısımda kalmış, diğerleri ise Yahudilere ayrılan ve sinagoga çevrilen bölümlerde bırakılmıştı.

Tarihe "El-Halil Camii (Harem-i İbrahim) Katliamı" olarak geçen olayda 29 Filistinli öldürülmüş, 150'den fazla kişi yaralanmıştı.

Caminin bölünmüş kısımları yılda onar gün karşılıklı olarak Müslüman ve Yahudi ziyaretçilere açılıyor.

El-Halil şehrinde, özellikle Harem-i İbrahim Camisi çevresinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında sık sık arbede yaşanıyor.


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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 22:31
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