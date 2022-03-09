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Dünya Filipinler Rusya kararını duyurdu
Dünya

Filipinler Rusya kararını duyurdu

Filipinler, Rusya ile imzaladığı ve ilk ödemesini yaptığı 17 askeri nakliye helikopterinin satın alımına ilişkin anlaşmadan vazgeçmeyeceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2022-03-09 17:25:00 -
Filipinler Rusya kararını duyurdu

Savunma Bakanı Delfin Lorenzana, yaptığı açıklamada, Rusya ile geçen yıl kasımda imzalanan ve ilk ödemesi ocakta yapılan 249 milyon dolarlık Mi-17 helikopteri satın alma anlaşmasını şu an için bozmayı düşünmediklerini belirtti.

Bakan Lorenzana, gazetecilerin, Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açmasının alımı etkileyip etkilemeyeceğine dair sorusunu, "Bunu zaman gösterecek" şeklinde cevapladı.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Rusya’nın kınanmasına yönelik karara destek veren Filipinler’in Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, Rusya-Ukrayna savaşının küresel etkilerine dair endişelerini paylaşmış ancak kişisel olarak Rusya’yı kınamamıştı.

 

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