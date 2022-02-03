Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak'tan kandil mesajı! Tebessüm ve sadakanın önemi
Twitter hesabından Müslümanların Regaip Kandili'ni kutlayan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, tebessüm ve sadakanın önemine dikkat çekti.
Yeniakit.com.tr
İslam alemi Recep ayının ilk perşembesine fdenk gelen Refaip kandilinin coşkusunu yaşıyor.
Twitter hesabından Müslümanların gecesini kutlayan Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, tebessüm ve sadakanın önemine değinerek, şunları söyledi:
İstiğfar arttıkça yürekte rehavet artar; tebessüm arttıkça muhatapların muhabbeti artar; sadaka arttıkça malda bereket artar; ihlas arttıkça saadet artar; anne babaya yardım arttıkça ilahi yardım artar. Müslümanlar arasında yakınlaşma arttıkça kuvvet artar. Kandiliniz mübarek olsun!"