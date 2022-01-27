  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak: Camide büyüyen çocuklar küfre düşman İslam'a aşık olur!
İSLAM

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak: Camide büyüyen çocuklar küfre düşman İslam'a aşık olur!

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, son dönemde artış gösteren dini değerlere yönelik hakaretleri değerlendirerek, çocukların camilere götürülmesinin önemini anlattı.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 21:13:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, son dönemde, dini değerlere yönelik birbiri ardına yapılan hakaretleri değerlendirdi.

Dr. Şenocak, "Allah Rasulü (SAV) Ebu Cehil'in kuşatmasını nasıl yardıysa bu çağın Mü'minleri de çağdaş Ebu Cehillerin kuşatmasını aynı aşkla yaracaktır." dedi.

İhsan Şenocak Hoca, çocukların camilerde büyümesi gerekliliğinin önemine dikkat çekerek, şöyle uyardı:

Anadolunun yeniden o büyük zuhura ev sahipliği yapabilmesi için camiye evladını al da git. Camide büyüyen çocuklar küfre düşman İslama aşık olur.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay