Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak: Camide büyüyen çocuklar küfre düşman İslam'a aşık olur!
Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, son dönemde artış gösteren dini değerlere yönelik hakaretleri değerlendirerek, çocukların camilere götürülmesinin önemini anlattı.
Yeniakit.com.tr
Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, son dönemde, dini değerlere yönelik birbiri ardına yapılan hakaretleri değerlendirdi.
Dr. Şenocak, "Allah Rasulü (SAV) Ebu Cehil'in kuşatmasını nasıl yardıysa bu çağın Mü'minleri de çağdaş Ebu Cehillerin kuşatmasını aynı aşkla yaracaktır." dedi.
İhsan Şenocak Hoca, çocukların camilerde büyümesi gerekliliğinin önemine dikkat çekerek, şöyle uyardı:
Anadolunun yeniden o büyük zuhura ev sahipliği yapabilmesi için camiye evladını al da git. Camide büyüyen çocuklar küfre düşman İslama aşık olur.