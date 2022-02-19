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İSLAM Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak anlattı! Bir kişinin ahlakı ne zaman ortaya çıkar?
İSLAM

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak anlattı! Bir kişinin ahlakı ne zaman ortaya çıkar?

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, bir kişi için "O çok iyi bir insan." demeden önce dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 12:27:00 - 2022-02-19 13:00:31
Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak anlattı! Bir kişinin ahlakı ne zaman ortaya çıkar?

 Yeniakit.com.tr 

Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bir kişi için, "Çok iyi bir insan." demeden önce dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

"Bir insanın ahlakı komşulukta, yolculukta, ortaklıkta, miras paylaşımında ortaya çıkar." diyen Dr. Şenocak, şöyle devam etti:

Biriyle komşuluk yapmadan, sefere çıkmadan, ortak olmadan, miras paylaşmadan "O, çok iyi insan" demeki sözüne aldananlar zarar görmesin. İnsanın ahlakı, münasebet başlarken değil, biterken ortaya çıkar.

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