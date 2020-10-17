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Spor FIFA'dan Galatasaraylı futbolcuya cevap
Spor

FIFA'dan Galatasaraylı futbolcuya cevap

FIFA, Surinam Milli Takımı'nın içlerinde Galatasaraylı Ryan Donk'un da bulunduğu yeni oyuncuları kadrosuna eklemesi ile ilgili gelen talebi reddetti.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 18:03:00 -
FIFA'dan Galatasaraylı futbolcuya cevap

FIFA Surinam Milli Takımı'nın kadrosuna yeni oyuncuların eklemesine müsade etmişti. Bu gelişmenin ardından, Surinam Milli Takımı bazı futbolcuları bünyesine katmak için girişimlere başlamıştı.

Kadroya dahil edilmek için Galatasaray'ın Surinam asıllı Hollandalı futbolcusu Ryan Donk'un da listede bulunduğu bazı kişiler için başvuru yapan Surinam Milli Takımı'na FIFA'dan cevap geldi.

FIFA, Donk'un da içinde olduğu iki isim için ret cevabı verirken, 8 futbolcunun isteğine olumlu dönüş yaptı.

Hollanda Devlet Kanalı NOS'un haberine göre, Ryan Koolwijk (Almere City), Ishan Kort (Almere City), Damil Dankerlui (FC Groningen), Dion Malone (NAC Breda), Myenty Abena (Slovan Bratislava), Nigel Hasselbaink (geen club), Roland Alberg (Roda JC) ve Tjaronn Chery (Maccabi Haifa) gibi isimler için yapılan başvuru kabul edildi.

Fakat 8 futbolcuyu oynatabilmek için yaptığı başvuru kabul edilen Surinam'a, Galatasaraylı Ryan Donk için olumsuz cevap geldi. Donk'un beraberinde Seattle Sounders takımından Leerdam için yapılan başvuru da FIFA tarafından kabul edilmedi. Red gerekçesinin henüz net olmadığı, Surinam'ın bunun için açıklama beklediği bildirildi.

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