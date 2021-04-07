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Spor FIFA'dan Beşiktaşlı futbolcuya 'Ahtapot' benzetmesi
Spor

FIFA'dan Beşiktaşlı futbolcuya 'Ahtapot' benzetmesi

FIFA, Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson için 'Ahtapot' benzetmesi yaptı. FIFA'nın paylaşımı büyük ilgi gördü.

Yeniakit Publisher
2021-04-07 23:10:00 -
FIFA'dan Beşiktaşlı futbolcuya 'Ahtapot' benzetmesi

FIFA, Aytemiz Alanyaspor maçında 3 gol pası veren Beşiktaş'ın Kanadalı futbolcusu Atiba Hutchinson için 'Ahtapot' benzetmesi yaptı.

FIFA'nın resmi Twitter hesabından, Beşiktaş, Süper Lig'in 33. haftasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendiği karşılaşmayı mercek altına aldı, 3 asist yapan 38 yaşındaki futbolcunun performansı es geçilemedi.

Atiba'nın Rachid Ghezzal ile gol sevinci yaşadığı fotoğrafla birlikte paylaşılan mesajda, "Ahtapotların okyanustaki en kreatif canlılar arasında olduğu söylenir. Asistlerle yapılan hat-trick, 'Ahtapot'un neden Boğaz'ın en kreatifleri arasında olduğunu gösteriyor." ifadeleri kullanıldı.

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