FİFA açıkladı! İşte Türkiye’nin sırası

A Milli Futbol Takımı, FIFA'nın aralık ayı sıralamasında bir basamak yükselerek bin 465 puanla 44. sırada yer aldı.

FIFA, aralık ayı dünya sıralamasını açıkladı. Bin 465 puana sahip olan A Milli Futbol Takımı, bir basamak yükselerek 44. sırada yer aldı. Brezilya, bin 840 puanla zirvedeki yerini korurken, 2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonu Arjantin, bin 838 puanla bir sıra yükselerek 2. oldu. Dünya Kupası finalisti Fransa ise bin 823 puanla 3.'lüğe çıktı. Belçika, bin 781 puanla 4.'lüğe gerilerken, puanını bin 774'e yükselten İngiltere ise 5. sıradaki yerini korudu.

A Milli Takım'ın 2024 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'ndaki rakiplerinden 2022 FIFA Dünya Kupası üçüncüsü Hırvatistan, 5 sıra birden yükselerek 7. olurken, Letonya da 133. sıraya çıktı. Diğer rakiplerden Galler yirmi 28.'liğe düşerken, Ermenistan ise 95. sıraya geriledi.