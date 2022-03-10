15 Temmuz kanlı darbe girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'nün elebaşısı Fetullah Gülen'in öldüğü iddiası sosyal medyada gündem oldu.

Amerika Birleşik Devletleri'nde sığıntı olarak yaşayan firari terörist Gülen ile ilgili ortaya atılan iddiayı köşesine taşıyan Türkiye gazetesi yazarı Fuat Uğur, "'Fetullah öldü' şayiasını çıkaran Gülen ailesi paçayı kime kaptırdı?" başlığını attı.

"'Öldü' söylentisini çıkaranların FETÖ elebaşının yeğenleri" olduğunu ifade eden Uğur, örgüt içerisinde iç çatışma çıktığını kaydetti. Fuat Uğur, "Yaptıkları duyurularda Fetullah Gülen’in öldüğü ve vârisinin Cevdet Türkyolu olduğu belirtilmekteydi" dedi.

İşte Fuat Uğur'un konuyla ilgili yazısı:

İki gündür ortalık yıkılıyor sosyal medyada. Önce FETÖ elebaşının öldüğü haberi yayıldı. Ardından Fetullah’ın yeğenlerinden, Kanada’da ikamet eden Kemal Gülen “Muhterem Hocaefendi’nin sıhhati gayet yerindedir” diye bir açıklama yapınca baktım, “muhterem” tag’ıyla Twitter’da yer yerinden oynuyor. Türkçe’nin ilk kez işittiğim en sunturlu küfürlerini -ki ben epey aşinayımdır çoğuna- okumak durumunda kaldım. Hesaplara baktım, muhalifi-muvafıkı; hepsi de Fetullah iblisinin gelmişini, geçmişini, yedi sülalesinin hatırını sormaktaydı. Kısacası, Fetullah’ın “Şefaatçi olacağım ilk kişi” olarak tarif ettiği Bülent Ecevit’in bir şiirinde belirttiği gibi “Türkçe’nin ferah gönlünce küfretmişiz” anlaşılan.

Ama bir baktık ki “öldü” söylentisini çıkaranlar da FETÖ elebaşının yeğenlerinden başkası değil. Onların kullandığı internet sitelerinden dolaşıma sokulmuş. Yani Gülen ailesinin etkili olduğu FETÖ’nün ABD’deki onaylı yayıncısı Tughra Books ve Blue Dome Press’in Twitter hesaplarından. Yaptıkları duyurularda Fetullah Gülen’in öldüğü ve vârisinin Cevdet Türkyolu olduğu belirtilmekteydi ve taziye formatındaydı.

Fakat çok kısa bir süre sonra silindi. İlginçti!

Neler oluyor diye Ümit Akdemir’e sordum. “İç çatışma abi” dedi.

Anlattıkları şöyle:

“Bu şayiayı Gülen’in yeğenleri çıkardı çünkü Fetullah’tan sonra kimin geleceğinin tartışmaya açılmasını sağlamak istiyorlar. Asıl sebep Gülen ailesinin örgütü Mustafa Özcan’a teslim etmek istememesi. Ortada dolaşan söylentilere göre Fetullah’ın bir vasiyeti var. FETÖ elebaşı, 2009-2010 yılları arasında kardeşi Mesih Gülen’e Bediüzzaman Said Nursi’den geldiği iddia edilen bir sarık ve cübbeyi vererek ‘Bunları sakla, bir de vasiyetim var, bu zarfı al, ben öldükten, hak vaki olduktan sonra açıklarsın’ demiş. Gülen ailesi vasiyetin içinde Dünya İmamı olarak Cevdet Türkyolu’nun, Türkiye İmamı olarak da Numan Yılmaz’ın yazıldığını biliyor, çünkü bu zarf ellerinde ve açtılar. Hâlen Avrupa’da yaşayan Mesih Gülen, tahtın tek vârisi olmak için neredeyse tüm örgütü ele geçiren Mustafa Özcan ile arası açık olduğundan, bu vasiyeti içeren zarfı Gülen’in ailesine vermiş olabilir. Fetullah’ın ailesi şimdi bu zarftaki bilgileri Mustafa Özcan’a karşı kullandıklarını sanıyorlar. Oysa Mustafa Özcan, bütün birimleri, derin yapıyı, parayı her şeyi ele geçirmiş durumda. Gülen ailesinin bilmediği şu; vasiyette tahtın vârisi olarak açıklandığı ileri sürülen Cevdet Türkyolu da Mustafa Özcan’a biat etmiş durumda. Yani FETÖ elebaşı ölür ölmez, vasiyet güya ilk kez açıldıktan sonra kendi ismi duyurulduğunda ‘veliahtlıktan çekildiğini’ bildirecek. Fetullah son günlerde saçmalamaya başlayınca Özcan grubu, Alzheimer olduğunu yaydı. Gülen ailesi sıkıştı. Gülen’in öldüğü haberlerini yayarak vasiyeti tartışmaya açmaya çalıştılar ama başarılı olamadılar...”

Olayın aslı ve faslı bu. Artık iş işten geçti, Gülen ailesi paçayı çoktan beridir Mustafa Özcan’a kaptırmış durumda. Lâkin bunun farkında değil...