"Fetullah Gülen bana senin derini yüzeceğim dedi"...Erbakan'dan intikam alacağız!

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan katıldığı bir televizyon programında FETÖ'yle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özkan şunları söyledi;

"Susurlukla ilişkililer diye 58 kişilik bir liste yayınladım televizyonda. 56. sırada Fetullah Gülen'in adı var. Yayınladığımız an Kanal D'nin santrali kilitlendi. Dışarı çıkış yapamıyoruz. Patron telefon etti. Dedim haber doğru. Belgesi burada. Bir televizyon kuruluşu düşününki dışarıya telefon edemiyor. Ve haber benim. Gülen söz hakkı istiyorum dedi. Gittim görüşmeye içeri girdim. Bana 'senin derini yüzüp ot basacağım' dedi. 'Bunu senin yanına bırakmayacağım' dedi. Ben ilk bunlar kötüdür zararlıdır haberimi 83'te yaptım. Bir süre sonra İhsan Kalkavan geldi, bana dedi ki tekrar gel. Dedim gelmem çünkü tekme, yumruk, hakaret her şey var. Önemli bir şey söyleyecek deyince tekrar gittim. Bana dedi ki 'senden özür dileriz haber doğruymuş' dedi. 'Bize bu kumpası kuran bu ihaneti yapan Necmettin Erbakan'dır. Necmettin Erbakan'dan bunun intikamını alacağız" dedi."