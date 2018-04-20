Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

"Fetullah Gülen bana senin derini yüzeceğim dedi"...Erbakan'dan intikam alacağız!

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan Halk TV'de katıldığı bir programda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özkan, FETÖ elebaşıyla olan hikayesini anlattı.

20 Nisan 2018 Cuma 21:42
"Fetullah Gülen bana senin derini yüzeceğim dedi"...Erbakan'dan intikam alacağız!

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan katıldığı bir televizyon programında FETÖ'yle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özkan şunları söyledi;

"Susurlukla ilişkililer diye 58 kişilik bir liste yayınladım televizyonda. 56. sırada Fetullah Gülen'in adı var. Yayınladığımız an Kanal D'nin santrali kilitlendi. Dışarı çıkış yapamıyoruz. Patron telefon etti. Dedim haber doğru. Belgesi burada. Bir televizyon kuruluşu düşününki dışarıya telefon edemiyor. Ve haber benim. Gülen söz hakkı istiyorum dedi. Gittim görüşmeye içeri girdim. Bana 'senin derini yüzüp ot basacağım' dedi. 'Bunu senin yanına bırakmayacağım' dedi. Ben ilk bunlar kötüdür zararlıdır haberimi 83'te yaptım. Bir süre sonra İhsan Kalkavan geldi, bana dedi ki tekrar gel. Dedim gelmem çünkü tekme, yumruk, hakaret her şey var. Önemli bir şey söyleyecek deyince tekrar gittim. Bana dedi ki 'senden özür dileriz haber doğruymuş' dedi. 'Bize bu kumpası kuran bu ihaneti yapan Necmettin Erbakan'dır. Necmettin Erbakan'dan bunun intikamını alacağız" dedi."

 

 

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 21:42
  1. İzmir
  2. Tuncay Özkan
  3. İhsan Kalkavan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Medipol Başakşehir Kayserispor'u 3 golle geçti
    1. Medipol Başakşehir Kayserispor'u 3..
    2. Esed, kimyasal silah maddelerini..
    3. Hatay'da El Nusra operasyonu: 2 kişi..
    4. Twitter dünya genelinde çöktü
    5. Bugüne kadar hiçbir trenin uğramadığı..
    6. Aday bulamayan CHP'ye İngilizler..
    7. Asırlık kırmızı buğday yeniden..
    8. Antalya ve İzmir'e yeni havalimanı..
    9. Telekom'u işgal girişimi davasında karar
    10. Afrin'de batan PYD'nin malları bulundu
    11. ABD Başkanı Trump, petrol fiyatlarını..
    12. Kanserin vücutta yayılmasına yol açan..
    13. Tunus'ta öğretmenlerin hükümeti..
    14. Arda Turan'ın gecesinde Başakşehir..
    15. Şenol Güneş'ten hastane sonrası ilk kare
    16. Kadını nasıl bilirsiniz?
    17. Fransa Cezayirli imamı sınır dışı etti
    18. Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov:..
    19. Bolu'da hurdaya dönen TIR'dan hafif..
    20. Kayseri'de sahibi olduğu arazide ölü..
    İlk günden Cumhurbaşkanlığına 5 aday!
    İlk günden Cumhurbaşkanlığına 5 aday!
    CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
    CHP'lilerin umudu bu takvim yaprağı oldu! 24 Haziran'da...
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Kayıtlar ortaya çıktı! Bu belgeye göre İYİ Parti seçime giremiyor
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Mustafa Destici Cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!
    Abdulkadir Selvi'den cumhur ittifakına operasyon iddiası!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Derbinin faturası ağır oldu! 3-0 hükmen yenik ve saha kapama...
    Derbinin faturası ağır oldu! 3-0 hükmen yenik ve saha kapama...
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz
    Karamollaoğlu adaylık için isim verdi: Onunla görüşeceğiz