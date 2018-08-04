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FETÖ'ye geniş operasyon! Çok sayıda asker gözaltında

Fetullah Gülen'in elebaşı olduğu Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik Van merkezli 18 ilde gerçekleştirilen operasyonda 12 muvazzaf asker gözaltına alındı.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 10:07
FETÖ'ye geniş operasyon! Çok sayıda asker gözaltında

Van merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "kripto" yapılanmasına yönelik operasyonda 12 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları ileri sürülen 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Van, Adana, Ankara, Balıkesir, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Edirne, Erzurum, Gaziantep, Isparta, İstanbul, Kahramanmaraş, Konya, Muğla, Osmaniye, Tokat ve Trabzon'da düzenlenen operasyonda 12 kişi yakalandı.

Zanlıların adreslerindeki bilgisayar ve dokümanlara el konuldu, 4 şüphelinin de arandığı belirtildi.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 10:07
  1. Osmaniye
  2. Van
  3. Trabzon
  4. Tokat
  5. Muğla
  6. Kahramanmaraş
  7. Konya
  8. İstanbul
  9. Isparta
  10. Gaziantep
  11. Erzurum
  12. Edirne
  13. Çanakkale
  14. Bursa
  15. Bitlis
  16. Balıkesir
  17. Ankara
  18. Adana
  19. Fetullahçı Terör Örgütü

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