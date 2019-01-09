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FETÖ'ye dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Kayseri merkezli 19 ilde, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 34 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

09 Ocak 2019 Çarşamba 09:48
FETÖ'ye dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 34 askeri personelin bakkal ve büfe gibi yerlerden sabit telefon numaralarıyla arandığı tespit edildi.

Örgütün mahrem asker yapılanmasının deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında, örgütün "mahrem imamları" tarafından arandıkları değerlendirilen şüphelilerin yakalanması için Kayseri'nin yanı sıra Hakkari, Kars, Ağrı, Şırnak, Batman, Tunceli, Çanakkale, Bursa, Eskişehir, İzmir, Konya, Antalya, Ankara, Kırıkkale, Şanlıurfa, Hatay, Samsun ve Sivas'ta eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 09 Ocak 2019 Çarşamba 09:48
  1. Şırnak
  2. Batman
  3. Kırıkkale
  4. Şanlıurfa
  5. Tunceli
  6. Sivas
  7. Samsun
  8. Konya
  9. Kayseri
  10. Kars
  11. İzmir
  12. Hatay
  13. Hakkari
  14. Eskişehir
  15. Çanakkale
  16. Bursa
  17. Antalya
  18. Ankara
  19. Ağrı
  20. fetö
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